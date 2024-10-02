UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні з'являться повістки з QR-кодом: у Міноборони розкрили деталі

Фото: застосунок "Резерв+" (Віталій Ночас, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України планує запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Вже тестується функціональність такого нововведення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.

За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа.

У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

  • чинність повістки;
  • дату та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Також уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниПризов до арміїМобілізація в Україні