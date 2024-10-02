В Україні з'являться повістки з QR-кодом: у Міноборони розкрили деталі

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Також уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.

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