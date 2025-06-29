В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість

Україна формує підрозділи протиповітряної оборони, які будуть оснащені дронами-перехоплювачами.
Про це повідомив український військовослужбовець, речник командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Уточнюється, що останнім часом постійно зростає інтенсивність авіаударів РФ по населених пунктах України із застосуванням безпілотників типу "Шахед" і фальшдронів, які націлені на дезорієнтацію українських сил ППО.
"Останнім часом Російська Федерація відправляє безпілотники на висоті близько 2 кілометрів. Саме тому нашим мобільним підрозділам стає дедалі складніше перехоплювати безпілотники "Шахед", - пояснив Ігнат.
Він наголосив, що легше ідентифікувати та стріляти по дронах, коли ті летять нижче. Як зазначив Ігнат, спочатку вони виявляються акустично, після чого візуально і за допомогою тепловізійних камер, а також прицільних пристроїв.
"Відкривати вогонь по них ефективно тільки тоді, коли дрон летить на висоті до 1 кілометра", - додав він.
Зазначено, що для перехоплення "Шахедів", які літають швидше багатьох інших дронів, Україні потрібні спеціальні безпілотники. У зв'язку з цим експерти наполягають на необхідності масового виробництва систем оборони, які дадуть змогу захистити українські села та міста.
"Ми формуємо нові підрозділи для прикриття міст у глибині країни за допомогою систем ППО, оснащених безпілотниками-перехоплювачами, а також навчаємо пілотів безпілотників", - підкреслив Ігнат.
Українські компанії з моменту початку повномасштабної війни активно розробляють і виробляють дрони різних типів: від розвідувальних до ударних.
Також акцент робиться на дронах-камікадзе. Крім власних розробок, Україна співпрацює з міжнародними партнерами.
Раніше заступник глави Міністерства оборони України Олександр Козенко розповів, що Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень, оскільки щорічно оборонно-промисловий комплекс здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.
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