В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість

Уточнюється, що останнім часом постійно зростає інтенсивність авіаударів РФ по населених пунктах України із застосуванням безпілотників типу "Шахед" і фальшдронів, які націлені на дезорієнтацію українських сил ППО.

"Останнім часом Російська Федерація відправляє безпілотники на висоті близько 2 кілометрів. Саме тому нашим мобільним підрозділам стає дедалі складніше перехоплювати безпілотники "Шахед", - пояснив Ігнат.

Він наголосив, що легше ідентифікувати та стріляти по дронах, коли ті летять нижче. Як зазначив Ігнат, спочатку вони виявляються акустично, після чого візуально і за допомогою тепловізійних камер, а також прицільних пристроїв.

"Відкривати вогонь по них ефективно тільки тоді, коли дрон летить на висоті до 1 кілометра", - додав він.

Зазначено, що для перехоплення "Шахедів", які літають швидше багатьох інших дронів, Україні потрібні спеціальні безпілотники. У зв'язку з цим експерти наполягають на необхідності масового виробництва систем оборони, які дадуть змогу захистити українські села та міста.

"Ми формуємо нові підрозділи для прикриття міст у глибині країни за допомогою систем ППО, оснащених безпілотниками-перехоплювачами, а також навчаємо пілотів безпілотників", - підкреслив Ігнат.