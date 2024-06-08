UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні з'явиться філія KNDS: у Мінстратегпромі пояснили важливість угоди

Фото: міністр з питань стратегичних галузей промисловості Олександр Камишін (facebook com synegubov oleg)
Автор: Наталія Гурковська

Угода, підписана з франко-німецькою збройовою групою KNDS 7 червня, є важливою для України. Причому, одразу з кількох причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань стратегичних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників - дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", - зазначив він.

За словами Камишіна, мова йде про повноцінну комерційну угоду щодо ліцензійного виробництва на території України.

"Маючи ліцензію український партнер зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції", - пояснив міністр.

Другий контракт, підписаний 7 червня, за його даними стосується відкриття в Україні підрозділу з технічного обслуговування гармат Caesar.

"Частина запчастин будуть виготовлятися в Україні за допомогою 3D-друку металевих деталей. Окрім того, KNDS підписав лист про наміри щодо створення дочірньої компанії групи в Україні. І ми щиро вітаємо це рішення. Я переконаний, що для зброярів усього світу немає сьогодні кращого місця для розвитку, аніж Україна", - констатував представник уряду.

Поява KNDS в Україні

7 червня франко-німецька група зброї KNDS офіційно оформила створення дочірньої компанії в Україні.

Зокрема, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками оборонно-промислового комплексу Франції, була підписана угода щодо виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS.

Нагадаємо, у березні Франція та Німеччина досягли угоди, яка дозволила компанії KNDS створити філію в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні