В Україні з’явилось нове медіа для ІТ-ком’юніті — ProIT.org.ua

В червні у Києві почала роботу редакція нового медіа, що фокусується на експертному контенті для ІТ-спільноти. Засновником ProIT став український медіа-менеджер, екс-головред РБК-Україна та співвласник “КиївВлада” Антон Подлуцький. Цільовою аудиторією проєкту є всі, хто дотичний до технологій. Медіа платформа запрошує до співпраці ІТ-експертів, які бажають ділитися своїми знаннями і практичним досвідом з іншими колегами в Україні. Все, що може бути корисним для розвитку ІТ-галузі – від досвіду власників найбільших компаній, які готові розповісти про розширення компанії під час війни та пошуку нових клієнтів до кодерів, які знайшли круте рішення для реалізації завдання.

“Навесні цього року я ініціював створення експертної платформи ProIT. Для мене досвід вузькоспеціалізованих медіа є досить успішним. 13 років тому ми створили видання “КиївВлада”, де стали ретельно висвітлювати всі події регіону та перш за все аналізувати роботу місцевої влади. І я впевнений, що свою роль у ефективному розвитку громади ми відіграємо кожного дня”, — повідомив він.

Подлуцький наголосив, що рік війни підштовхнув його до розвитку нових медійних напрямків, які б допомагали розвиватись країні під час війни.

“Українська ІТ-індустрія стала чи не єдиною, що у 2022 році зберегла темпи зростання, а працюючий технологічний бізнес підтримує економіку та Збройні сили, створює нові робочі місця під час війни і реалізує гуманітарні ініціативи. За результатами минулого року, ІТ забезпечили валютні надходження до української економіки у $7,34 млрд – це найбільший показник за всю історію існування української ІТ-галузі. І досягти його вдалося, попри війну.

Незважаючи на світову кризу і деякий спад ринку в Україні, я все одно переконаний: ця сфера має потужні перспективи. Наша мета – допомогти розвитку галузі, що стала «цементом» української економіки під час війни та, впевнений, буде рушійною силою нашого розвитку після перемоги” – зазначив Антон Подлуцький.

За словами головної редакторки ProIT Олесі Остафієвої , команда відкрита до співпраці з усіма українськими ІТ-компаніями. Наразі ведуться перемовини щодо співпраці з найбільшими гравцями галузі в Україні, адже саме в них сконцентровані найкращі фахівці, які й можуть ділитися експертизою.

“Під час формування концепту медіа ми спілкувались із найбільшими українськими компаніями, і всі вони озвучували одну тезу: на нашому ринку не вистачає якісного, україномовного профільного видання про ІТ. Звісно, існує багато сильних медійних платформ, але по суті вони є діловими чи новинними ЗМІ з фокусом на ІТ-бізнес. Ми ж бачимо себе як нішеве технологічне медіа і робимо ставку на експертний контент. Тим більше, що зараз багато українських айтішників відмовляються від звичної технологічної платформи російського походження. Адже мало кому сподобається читати "про технологічні нюанси застосування БПЛА в ході СВО" коли ці нюанси щодня вбивають твоїх друзів та членів родини. Звичайно, авторами такого вузьконішового контенту є не журналісти, а технічні профі, ми активно залучаємо їх до співпраці. Ми також приділяємо велику увагу актуальності наших матеріалів, ретельно досліджуємо всесвітні англомовні джерела, та навіть радимось із ChatGPT”

Задля більшого стимулу для блогерів-айтівців ProIT розробили преміальну систему: Автори найкращих експертних статей, які наберуть більше 50 тисяч унікальних відвідувачів з України, отримують винагороду — 50 тисяч гривень”. Для Авторів текстів, що матимуть більш ніж 5 тисяч унікальних переглядів, передбачено винагороду у 5 тисяч гривень.

Довідково:

Антон Подлуцький — український медіаменеджер, у журналістиці понад 25 років. Співзасновник порталу «КиївВлада». У 2009-2015 роках — головний редактор РБК-Україна

Олеся Остафієва — українська підприємиця та медіаменеджерка. У журналістиці 20 років. Працювала у ділових виданнях «Экономические известия», «Kyiv Weekly, «Эксперт-Украина». У 2010-2015 роках — радниця з PR заступника голови Київської міської державної адміністрації, кураторка проєкту для ІТ-екосистеми Kyiv City Open Doors.