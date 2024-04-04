В Україні з'явилися представники пацієнта у медзакладах: деталі

В Україні у медичних закладах запрацював проект "Представник пацієнта". Пацієнти зможуть звернутися до представників за інформацією, допомогою чи зі скаргою.

У пілотному проекті беруть участь п'ять медичних закладів у Києві та Львові, розповів у коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу роботи зі скаргами пацієнтів Національної служби здоров'я України Тарас Стеценко .

В кінці березня в Україні запрацював проект "Представник пацієнта", який впроваджується НСЗУ та Рухом ЧЕСНО за підтримки МОЗ України та Світового банку. Його мета підвищити обізнаність людей у сфері охорони здоров'я.

Представники допомагатимуть пацієнтам у 5 закладах: у Києві в пологовому будинку №6, Київській обласній лікарні і Національному інституті раку, у Львові – у Львівському обласному перинатальному центрі і Територіальному медичному об'єднанні №1.

"У кожному закладі працюють два представники пацієнта – це люди, які пройшли спеціальне навчання і які допомагають пацієнтам орієнтуватися у сфері охорони здоров'я в Україні. Вони можуть надати інформацію, які послуги безплатні та на що має право пацієнт, за що він має чи не має сплачувати кошти", – зазначив Тарас Стеценко.

Представники будуть посередниками між пацієнтом і медичним закладом – можуть допомогти оформити скаргу, піти до директора чи лікуючого лікаря і допомогти вирішити якесь конфліктне питання.

"Також вони допомагають із побутовими питаннями. Наприклад, у ТМО більше восьми будівель, і пацієнту, який вперше потрапляє туди, дуже важко зорієнтуватися. Навіть показати, де знаходиться вбиральня або пояснити, як записатися на прийом – ці питання також допомагають вирішувати представники пацієнтів. Це по суті помічники пацієнта у будь-якому питанні", – розповів фахівець.

Фото: Представники пацієнта в Україні (facebook.com/nszu.ukr)

Пілотний проект триватиме два місяці, після цього буде оцінюватися його ефективність. У перспективі його можна було б запровадити по всій Україні. Представники пацієнта існують у багатьох країнах, наприклад, у США, Британії, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції, Швеції, Нідерландах.

Із 25 березня до 2 квітня 2024 року до представників пацієнтів звернулися майже 500 людей у закладах, де реалізується пілотний проект. Найбільше – за інформацією. Надійшло й 25 скарг, серед яких – на вимагання грошей, ненадання послуг і неетичне поводження.