В Україні з'явилася нова монета: як вона виглядає

24 лютого 2025 року Національний банк України до третіх роковин початку повномасштабної війни відкарбував пам'ятну монету "Тримаймо стрій!". Її присвятили нашим захисникам та єднанню всіх українців на шляху до перемоги.

Що відомо про нову монету

Пам’ятна монета номіналом 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Її тираж - до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

На аверсі монети зображені українські захисники, які тиснуть руки у колі єдності. Цей образ символізує згуртованість перед боєм і готовність до захисту Батьківщини. На фоні рук видніються лінії оборони та напрямки бойових дій, які нагадують тризуб.

На реверсі також зображені воїни, які йдуть у наступ, а ще - військова техніка. За захисниками - силуети цивільних українців різних професій, які щоденно працюють на перемогу. Зверху на монеті розміщений напис "Тримаймо стрій".

"Цей заклик відгукується в серці кожного українця. Війна триває. Сотні тисяч героїв та героїнь стоять на захисті України - не без страху, проте з гідністю, на яку мало хто в світі здатний. Кожен, хто має сили, підтримує їх у тилу. Це - наш усвідомлений вибір, непростий, але єдино можливий. Адже є лише один спосіб вплинути на хід подій - зробити все від нас залежне, щоб з десятків сценаріїв реальним став саме наш: суверенна та незалежна Україна. Назавжди", - заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

Над створенням монети працювали: художник Андрій Сагач та скульптори Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Купити пам'ятну монету можна буде з 25 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ і в банків-дистриб’юторів.

Додамо також, що НБУ має цілу серію пам'ятних монет, присвячену Збройним силам України, яка складається з 20 монет. Вони возвеличують наших захисників, а також вітчизняну техніку, зокрема протикорабельну ракету "Нептун" та безпілотний літальний апарат "Лелека-100".