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До України йде потепління: якою буде погода 9 січня

Ілюстративне фото: якою буде погода 9 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Найближчими днями в Україні очікується потепління. Однак вже на вихідних можливе похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За її даними, завтра температура повітря впродовж дня становитиме від +4 до +9 градусів, у західних областях та у південній частині від +8 до +14 градусів.

Однак прохолодніше буде завтра буде у північних областях, вдень від +3 до +6 градусів.

Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний.

"Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", - пише Діденко.

У Києві завтра буде сухо, опадів не очікується. Температура повітря протягом дня становитиме від +3 до +5 градусів.

Діденко зауважила, що 10-го січня в Києві потепліє до +7 градусів. А ось 11-12 січня, в суботу-неділю, в Україні похолоднішає.

Детальніше про прогноз на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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