До України йде похолодання з опадами: синоптик назвала дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку синоптика Наталії Діденко.

Коли буде похолодання

Як розповіла Діденко, похолодання прогнозується вже на 5 січня, яке супроводжуватиметься опадами.

"4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5-го січня з'являться опади", - повідомляє вона.

Зокрема, у більшості областей України прогнозується мокрий сніг з дощем.

Поки ж, за словами синоптикині в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо.

"2-го січня Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene. Тобто, опадів в нас не буде у понеділок. До того ж, наша територія ще й належатиме завтра теплому повітряному сектору...Тобто, в нас буде тепло", - зазначає Діденко.

Тож завтра температура повітря навіть вночі очікується в межах +1+7 градусів, а вдень досягатиме +7 +12 градусів, трохи нижче завтра в Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, +6+9 градусів.

"Поривчатий вітер може завівати хіба що в Карпатах, на Луганщині, Донеччині, Харківщині.У Києві 2-го січня переважатиме суха погода. Максимальна температура повітря досягне +9 градусів", - додає Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода в Україні в січні 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.