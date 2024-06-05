В Україні вводять аварійні відключення світла: які області у списку

Причина аварійних відключень

Як повідомили в "Укренерго", ввечері середи аварійні відключення було застосовано у 12 областях України. Це пов'язано з перевищенням лімітів енергоспоживання.

Через це в Україні можливі перерви з забезпеченням енергетикою об'єктів критичної інфраструктури.

Відключення у Сумській області

За даними Сумської ОВА, згідно з наказом "Укренерго" на території області введені графіки аварійних відключень. Станом на 21:20 аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг.

Відключення у Черкаській області

У зв'язку з перевищенням ліміту споживання, за командою "Укренерго" з 20:52 частково застосовані графіки аварійних відключень по Черкаській області.

"Потреба у заощадженні електричної енергії залишається вкрай необхідною, тому просимо споживачів, максимально зменшити використання електроприладів. Це допоможе профільним службам якнайшвидше збалансувати роботу енергосистеми", - написали в "Черкасиобленерго".

Відключення в Одеській області

Також аварійні відключення світла введено в Одеській області.

"Ми вимушені застосовувати їх без попередження через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - сказано у повідомленні.

Відключення у Чернігівській області

"Ми не раз наголошували, що ситуація в енергосистемі країни складна і дуже просили економити електроенергію. На жаль, не всі дослухаються до цього прохання", - написали у "Чернігівобленерго".

Там повідомили, що сьогодні область не вмістилась у розраховані ліміти. Тому о 20:52 надійшло розпорядження від "Укренерго" застосувати до 1 та 2 черги аварійні графіки відключення електропостачання. Це стосується побутових і непобутових споживачів.

Під час підготовки матеріалу використовувались:Telegram Сумської ОВА, "Черкасиобленерго", "Чернігівобленерго", ДТЕК, "Укренерго".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.