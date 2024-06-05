В Україні вводять аварійні відключення світла: які області у списку

В Україні ввечері середи, 5 червня, у частині областей почали запроваджувати графіки аварійних відключень.
РБК-Україна зібрало дані про те, у яких областях запроваджують аварійні відключення світла.
Як повідомили в "Укренерго", ввечері середи аварійні відключення було застосовано у 12 областях України. Це пов'язано з перевищенням лімітів енергоспоживання.
Через це в Україні можливі перерви з забезпеченням енергетикою об'єктів критичної інфраструктури.
За даними Сумської ОВА, згідно з наказом "Укренерго" на території області введені графіки аварійних відключень. Станом на 21:20 аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг.
У зв'язку з перевищенням ліміту споживання, за командою "Укренерго" з 20:52 частково застосовані графіки аварійних відключень по Черкаській області.
"Потреба у заощадженні електричної енергії залишається вкрай необхідною, тому просимо споживачів, максимально зменшити використання електроприладів. Це допоможе профільним службам якнайшвидше збалансувати роботу енергосистеми", - написали в "Черкасиобленерго".
Також аварійні відключення світла введено в Одеській області.
"Ми вимушені застосовувати їх без попередження через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - сказано у повідомленні.
"Ми не раз наголошували, що ситуація в енергосистемі країни складна і дуже просили економити електроенергію. На жаль, не всі дослухаються до цього прохання", - написали у "Чернігівобленерго".
Там повідомили, що сьогодні область не вмістилась у розраховані ліміти. Тому о 20:52 надійшло розпорядження від "Укренерго" застосувати до 1 та 2 черги аварійні графіки відключення електропостачання. Це стосується побутових і непобутових споживачів.
Під час підготовки матеріалу використовувались:Telegram Сумської ОВА, "Черкасиобленерго", "Чернігівобленерго", ДТЕК, "Укренерго".
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