В Україні ввели в експлуатацію ще дві потужні газові свердловини

"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини потужність понад 200 тис. кубометрів на добу разом. Обидві пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурено бічний стовбур, друга – введена в експлуатацію після буріння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення.

Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива.

Друга - оціночно-експлуатаційна свердловина також забезпечує понад 100 тис. кубометрів газу. Результат забезпечили вдалий вибір місця її розташування на північному контурі, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогорічна зима буде першою для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.