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В Україні ввели єдиний кваліфікаційний іспит для студентів-залізничників: дата проведення

Україна, Середа 22 січня 2025 13:20
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В Україні ввели єдиний кваліфікаційний іспит для студентів-залізничників: дата проведення Фото: Апробація ЄДКІ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні відбудеться апробація єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для студентів, які здобувають освіту за спеціальністю "Залізничний транспорт". Іспит пройде 27 лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства освіти і науки України.

Іспит пройде за процедурою атестації студентів у галузі залізничного транспорту, що включатиме оцінку знань та навичок, необхідних для роботи в цій сфері.

Основні вимоги до закладів освіти:

  • Участь студентів: Керівники закладів освіти, що проводять підготовку, мають забезпечити участь всіх здобувачів освіти у апробаційному ЄДКІ.
  • Облаштування аудиторій: Аудиторії повинні відповідати вимогам для проведення ЄДКІ, зокрема бути обладнаними комп'ютерами, підключеними до інтернету, а також відеокамерами для моніторингу ходу іспиту.
  • Контроль та безпека: Забезпечення належної ідентифікації учасників та дотримання умов безпеки, відповідно до вимог законодавства, особливо в умовах воєнного стану.

Це важливий крок у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців у залізничній галузі, він забезпечить відповідні знання, що відповідають сучасним вимогам.

Нагадаємо, що МОН ухвалило важливі зміни у системі аспірантури. Підвищення мінімального балу для вступу та скасування контрактної форми навчання дозволяють зосередити увагу на бюджетних місцях.

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