В Украине ввели единый квалификационный экзамен для студентов-железнодорожников: дата проведения
В Украине состоится апробация единого государственного квалификационного экзамена (ЕДКИ) для студентов, получающих образование по специальности "Железнодорожный транспорт". Экзамен пройдет 27 февраля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.
Экзамен пройдет по процедуре аттестации студентов в области железнодорожного транспорта, включающей оценку знаний и навыков, необходимых для работы в этой сфере.
Основные требования к учебным заведениям:
- Участие студентов: Руководители учебных заведений, проводящих подготовку, должны обеспечить участие всех получателей образования в апробационном ЕДКИ.
- Обустройство аудиторий: Аудитории должны соответствовать требованиям для проведения ЕДКИ, в частности быть оборудованными компьютерами, подключенными к интернету, а также видеокамерами для мониторинга хода экзамена.
- Контроль и безопасность: Обеспечение надлежащей идентификации участников и соблюдение условий безопасности, в соответствии с требованиями законодательства, особенно в условиях военного положения.
Это важный шаг в повышении качества подготовки будущих специалистов в железнодорожной отрасли, он обеспечит соответствующие знания, соответствующие современным требованиям.
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