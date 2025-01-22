В Украине ввели единый квалификационный экзамен для студентов-железнодорожников: дата проведения

В Украине состоится апробация единого государственного квалификационного экзамена (ЕДКИ) для студентов, получающих образование по специальности "Железнодорожный транспорт". Экзамен пройдет 27 февраля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.

Экзамен пройдет по процедуре аттестации студентов в области железнодорожного транспорта, включающей оценку знаний и навыков, необходимых для работы в этой сфере.

Основные требования к учебным заведениям:

Участие студентов : Руководители учебных заведений, проводящих подготовку, должны обеспечить участие всех получателей образования в апробационном ЕДКИ.

: Руководители учебных заведений, проводящих подготовку, должны обеспечить участие всех получателей образования в апробационном ЕДКИ. Обустройство аудиторий : Аудитории должны соответствовать требованиям для проведения ЕДКИ, в частности быть оборудованными компьютерами, подключенными к интернету, а также видеокамерами для мониторинга хода экзамена.

: Аудитории должны соответствовать требованиям для проведения ЕДКИ, в частности быть оборудованными компьютерами, подключенными к интернету, а также видеокамерами для мониторинга хода экзамена. Контроль и безопасность: Обеспечение надлежащей идентификации участников и соблюдение условий безопасности, в соответствии с требованиями законодательства, особенно в условиях военного положения.

Это важный шаг в повышении качества подготовки будущих специалистов в железнодорожной отрасли, он обеспечит соответствующие знания, соответствующие современным требованиям.