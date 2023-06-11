В Україні встановили підрозділ армії РФ, причетний до підриву Каховської ГЕС

"Підпілля розпочала збір інформації про осіб відповідальних за підрив Каховської ГЕС", - повідомили в ЦНС.

За данними центру, відомо, що катастрофа була вчинена військовослужбовцями 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади РФ. На цей час партизани встановлюють особистості тих, хто безпосередньо брав участь в теракті.

Підрив Каховської ГЕС

Через підрив окупантами Каховської ГЕС частина лівого берега Херсонської області була затоплена, зокрема місто Олешки. Станом на 11 червня на лівому березі області затоплено 14 населених пунктів.

Ситуація на окупованому лівобережжі критична, оскільки росіяни не проводять евакуацію населення, а навпаки обстрілюють населені пункти. У мережі заявляли про численні жертви через затоплення. Наразі цю інформацію не підтверджує українська влада, бо доступу до окупованої території немає.

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