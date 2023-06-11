UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні встановили підрозділ армії РФ, причетний до підриву Каховської ГЕС

Фото: ЦНС розпочав збір інформації про підрив Каховської ГЕС(Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

ЦНС розпочав збір інформації про осіб, що відповідають за підрив Каховської ГЕС. Наразі встановлено яка рота РФ причетна до теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

"Підпілля розпочала збір інформації про осіб відповідальних за підрив Каховської ГЕС", - повідомили в ЦНС.

За данними центру, відомо, що катастрофа була вчинена військовослужбовцями 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади РФ. На цей час партизани встановлюють особистості тих, хто безпосередньо брав участь в теракті.

Підрив Каховської ГЕС

Через підрив окупантами Каховської ГЕС частина лівого берега Херсонської області була затоплена, зокрема місто Олешки. Станом на 11 червня на лівому березі області затоплено 14 населених пунктів.

Ситуація на окупованому лівобережжі критична, оскільки росіяни не проводять евакуацію населення, а навпаки обстрілюють населені пункти. У мережі заявляли про численні жертви через затоплення. Наразі цю інформацію не підтверджує українська влада, бо доступу до окупованої території немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каховська ГЕСВійна Росії проти України