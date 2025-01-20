В Україні вшановують захисників Донецького аеропорту: хто і як згадав про "кіборгів"

Вшанування захисників Донецького аеропорту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагадав, що "саме у ці дні, 10 років тому, завершилася героїчна оборона ДАПу, яка тривала 242 дні".

"Українських захисників російські загарбники назвали "кіборгами", бо не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом", - наголосив він.

Військовий зауважив, що тоді українські воїни продемонстрували неабияку мужність, сталевий дух та надзвичайну витримку.

"Вони стали справжнім символом неймовірної стійкості та відваги українського народу, який і досі продовжує героїчно боротися за незалежність своєї країни", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Він уточнив, що оборона Донецького аеропорту зірвала плани російських загарбників й скувала дії ворожих військ, закарбувавшись в пам'яті людей, як одна зі знакових сторінок сучасної мілітарної історії.

"Приклад "кіборгів" продовжує надихати нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім’я України! Вічна шана і честь усім воїнам, які віддали свої життя за нашу свободу! Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях", - підсумував Сирський.

Допис Сирського (скриншот: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Президент України Володимир Зеленський також нагадав українцям, що сьогодні ми згадуємо про подвиг "кіборгів".

"242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон. Пам'ятаємо, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення. Честь і слава всім, хто боровся за Україну", - йдеться у дописі голови держави.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у своєму Facebook також нагадав про подвиг наших воїнів.

"Захисники Донецького аеропорту, відомі як "кіборги", героїчно тримали оборону протягом 242 днів. Бої за летовище стали символом незламності українського народу, довели - наша воля сильніша за бетон, а мужність не має меж", - наголосив він.

Спікер ВРУ додав, що українські військовослужбовці, добровольці та волонтери "показали приклад справжнього героїзму, відданості та незламного духу".

"Їхній подвиг назавжди залишиться в історії нашої держави. Вічна шана! Вічна слава! Вічна пам'ять відважним Героям, які віддали життя, захищаючи Україну", - підсумував він.

Публікація Стефанчука (скриншот: facebook.com/stefanchuk.official)

Не оминув цей день і перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Вони витримали - не витримав бетон", - написав він.

Парламентар додав, що українці завжди будуть пам'ятати всіх героїв, які до останнього дня свого життя стояли за Україну.

"Люди, яких назвали "кіборгами". 242 дні оборони Донецького летовища. За цей період тисячі історій про хоробрість та сміливість, про відданість своїй країні та бажання бути вільними, щоб майбутні українці зростали у свободі. Вічна пам'ять та слава. Крізь віки будемо вклонятися та дякувати мужнім й незламним українцям", - підсумував Корнієнко.

Допис Корнієнка (скриншот: facebook.com/oskorniyenko)