В Україні вперше з'явиться дитяча гра про правила безпеки у побуті

У ДСНС зазначають, що у п'ятницю, 10 березня, було підписано спільний меморандум з IT-компаніями та професійним навчальним закладом для створення такого додатку.

Директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Чекригін заявив, що створення гри допоможе підготувати молоде покоління на 10 років уперед. Діти знатимуть та застосовуватимуть отримані безпекові знання в житті.

"Гра розрахована на дітей віком від 6 до 12 років. Це перший такий продукт в Україні, який дозволить в ігровій формі навчити, як безпечно поводитися в побуті, а також первинним правилам пожежної безпеки", - розповідають у ДСНС.

Гра складатиметься з 40 рівнів. У ній гравець буде рятівником-новобранцем. А ознайомитися з усім йому допоможе робот зі штучним інтелектом.

При цьому рятувальники додають, що в майбутньому планується наповнювати гру іншими складовими: з тематик мінної безпеки, надання першої медичної допомоги, виконання правил дорожнього руху.