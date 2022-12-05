В Україні волонтерів нагороджуватимуть "золотим серцем"

"Цього року ми починаємо нагородження такою відзнакою (у вигляді золотого серця - ред.). Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони - волонтери", - написав президент.

За його словами, волонтерські проекти, організації та окремих людей нагороджуватимуть щороку.

"Люди мають знати, хто надає цю допомогу для України. Люди повинні знати, чиє серце дає нам такий результат, за який українці вдячні", - додав Зеленський.

Зазначимо, 5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера.