В ОП заявили, що для України війна - це боротьба за незалежність і виживання

Конференція була присвячена поглибленню діалогу між Україною та країнами Африки, Азії й Латинської Америки.

"Протягом усього лише одного покоління Східна Європа втратила свою незалежність через радянську окупацію й подальше домінування СРСР. Водночас у цей же період десятки країн за межами Заходу здобули незалежність", - зазначила Зарівна.

Вона також додала, що це дало їм унікальну можливість залишатися осторонь європейських і євроатлантичних проблем та сварок. Україна повністю поважає право цих країн на нейтралітет, усвідомлюючи яким важким і тривалим був їхній шлях. Але вторгнення Росії в Україну - це зовсім інше. Це не конфлікт між Росією й Заходом. Це не проксі-війна.

"Для Росії - це колоніальна війна. Для нас - це боротьба за незалежність і виживання. Водночас її вплив значно виходить за межі наших кордонів: ядерна безпека, продовольча безпека, глобальна логістика, екологічна катастрофа. Якщо бодай одна спроба реколонізації увінчається успіхом, це поставить під загрозу суверенітет десятків держав по всьому світу. Цей ключовий факт відсутній у всіх іноземних мирних планах, які ми бачили до цього часу", - додала вона.

За її словами, Формула миру президента Зеленського розроблена для того, щоб запобігти перетворенню війни на домінуючий інструмент міжнародної політики у XXI столітті.

"Сила цієї Формули полягає в колективних діях. Вона дає кожній державі доброї волі можливість проявити лідерство. Для країн, що не належать до Заходу, це шанс стати піонерами у впровадженні глобальних реформ", - підкреслила Зарівна.