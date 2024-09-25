В Україні виставили на продаж перший електромобіль від Xiaomi: названо ціну та характеристики

В Україні вперше виставили на продаж електричний ліфтбек Xiaomi SU7. Відповідне оголошення, у якому продають машину з символічним пробігом у 1 тисячу кілометрів, з'явилось на одному з онлайн-майданчиків з продажу авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auto.Ria.
Судячи з інформації у оголошенні, електромобіль знаходиться у Дніпрі. Новинка оцінена у 37 500 доларів. Для порівняння, у Китаї ціни на електромобіль починаються з позначки у 29 900 доларів.
Нагадаємо, що новинка має довжину 4997 мм, ширину 1963 мм, висоту 1455 мм і колісну базу у 3000 мм. Відомо, що SU7 буде доступний у трьох варіантах. У оголошенні зазначається, що покупцям запропоновано авто у базовій версії з силовою установкою потужністю 300 сил та тяговою батареєю на 74 кВт*год, яка нібито забезпечує запас ходу на рівні 700 км.
У Китаї флагманська версія електромобіля має два електромотори сумарною потужністю понад 660 к.с. Завдяки ним авто може розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,78 секунди, при цьому запас ходу становить 800 км, і коштує таке авто у Китаї від 41 500 доларів.
Варто зазначити, що китайська компанія отримала понад 50 000 замовлень за перші 27 хвилин після надходження новинки в продаж, створивши список очікування до семи місяців. Це змусило Xiaomi переглянути свою стратегію виробництва та спробувати випустити більше SU7, ніж спочатку планувалося, щоб не відставати від попиту.
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