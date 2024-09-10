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В Україні не вистачає якісної муніципальної статистики: у ВР пояснили, як це виправити

Вівторок 10 вересня 2024 13:44
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В Україні не вистачає якісної муніципальної статистики: у ВР пояснили, як це виправити Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні потрібно створити нову законодавчу базу для муніципальної статистики. Без якісних статистичних даних, зібраних згідно із загальноприйнятими принципами світової статистичної практики, не вдасться реалізувати жодну стратегію розвитку громади і програму комплексного відновлення, а також буде неможливим сталий розвиток український громад і євроінтеграційні кроки.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона пояснила, що потреба у якісних верифікованих даних як на рівні громад, так і на вищих рівнях, виникає у всіх процесах, пов‘язаних з відновленням і подальшим розвитком. Зокрема, на такі дані спиралися під час запуску і реалізації механізму компенсації за пошкоджене і зруйноване житло "єВідновлення".

“Коли ми запускали програму, ми розпочали зі збору інформації, яка б базувалася на виключно верифікованих даних. Більше того, без них неможливо рухати програму надалі - зараз без них неможливо залучати міжнародне фінансування для подальшої реалізації "єВідновлення”, - зазначила Шуляк.

Парламентарка підкреслила, що усвідомлюючи важливість доступу до якісних статистичних даних, Україна наразі знаходиться тільки на початку шляху створення законодавчої рамки щодо муніципальної статистики - на сьогодні надважливо розробити дієві методології створення і збору такої інформації.

“Крім цього, слід буде обов‘язково навчити працювати з такими даними безпосередньо самі громади, оскільки без них органи місцевого самоврядування не зможуть ухвалювати ті чи інші рішення на місцевому рівні - не економічні, ні демографічні, ні екологічні тощо”, - додала вона.

Голова комітету місцевого самоврядування і регіонального розвитку також наголосила, що система муніципальної статистики буде спиратися на європейський досвід, який буде для України свого роду бенчмарком щодо готовності країни до членства в ЄС.

Нагадаємо, у серпні 2022 року парламент підтримав в цілому законопроєкт №5886 - про офіційну статистику. Він спрямований на гармонізацію державної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики.

Цей законопроєкт було розроблено на виконання статті 355 глави 5 розділу V Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, а його прийняття створює належні правові умови для забезпечення професійної діяльності органів державної статистики, а також виконання зобов’язань, передбачених угодою.

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