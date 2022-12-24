В Україні вирішили поки не проводити масові перевірки місць проживання ВПО

В Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
За словами віце-прем'єрки Ірини Верещук, держава зобов'язана проконтролювати цільове використання коштів. Проте уряд не хоче постійно перевіряти людей та помилково позбавляти їх допомоги.
Мінреінтеграції було ухвалено рішення, що перевірки місця проживання ВПО проводитимуться виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги.
Про це громадян мають проінформувати телефоном. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу від держави.
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