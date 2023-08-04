В Україні випустили нову монету у 10 гривень: у чому її особливість

Це третя монета з серії "Збройні сили України". У жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

Нова монета присвячена українській протиповітряній обороні. Вона не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 млн штук - це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс - тематичний та містить військову символіку. На реверсі монети зображено пускову установку Patriot на фоні стилізованого радара, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО - НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ.

Фото: Нацбанк презентував монету, присвячену українській ППО (bank.gov.ua)

"Ці монети щодня перебуватимуть в обігу та нагадуватимуть нам про героїзм та подвиги воїнів Збройних сил України, про тих, кому завдячуємо за врятовані життя, миті спокою та нескорене вільне небо над головою", - сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Пам’ятну монету "ППО - надійний щит України" Нацбанк вводить у готівковий обіг з 4 серпня 2023 року.