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В Україні випустили нову монету у 10 гривень: у чому її особливість

Фото: Нацбанк презентував монету, присвячену українській ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

До Дня Повітряних сил ЗСУ Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету "ППО - надійний щит України". На ній зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Це третя монета з серії "Збройні сили України". У жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

Нова монета присвячена українській протиповітряній обороні. Вона не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 млн штук - це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс - тематичний та містить військову символіку. На реверсі монети зображено пускову установку Patriot на фоні стилізованого радара, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО - НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ.

Фото: Нацбанк презентував монету, присвячену українській ППО (bank.gov.ua)

"Ці монети щодня перебуватимуть в обігу та нагадуватимуть нам про героїзм та подвиги воїнів Збройних сил України, про тих, кому завдячуємо за врятовані життя, миті спокою та нескорене вільне небо над головою", - сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Пам’ятну монету "ППО - надійний щит України" Нацбанк вводить у готівковий обіг з 4 серпня 2023 року.

Нагадаємо, Національний банк України випустив нову монету, присвячену всім дітям. В ужиток монету "Народжений в Україні" запровадили 1 червня - у Міжнародний день захисту дітей.

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