В Україні випробували "Робоноші" для евакуації поранених: везли чоловіка вагою 170 кг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ARMOLAB .

Що відомо про "Робоноші"

Випробування провели за участі працівника компанії Назара, вага якого становить 170 кг (що перевищує вказану вантажопідйомність). "Робоноші" призначені для медичного транспортування. Вони замінюють ручне перенесення поранених і використовуються під час допоміжних місій.

Фото: чоловік вагою 170 кг на "Робоношах" (скриншот з відео)

Технічні характеристики комплексу:

пробіг на одному заряді АКБ: 20 км;

швидкість із вантажем: 6 км/год;

вантажопідйомність: 120 кг;

вага: 60 кг;

кліренс: 140 мм;

робочі габарити: 180/75/34;

складені габарити: 55/75/55;

керування: HOTRS DS600.

Які вдосконалення впровадили

ARMOLAB співпрацювала з медичним угрупованням Куп'янського напрямку. На основі зворотного зв'язку щодо бойового використання "Робонош" компанія доопрацювала виріб.

Фото: чоловік вагою 170 кг на "Робоношах" (скриншот з відео)

Доступ до акумуляторів тепер відкритий, тому АКБ можна швидко й зручно замінити. Акумуляторний відсік оптимізували: він вміщує два акумулятори, що збільшило пробіг НРК з 10 до 20 км. Крила фіксації виконали з товстішого металу та посилили вузли змикання, щоб конструкція була надійною під час руху.

Також встановили широкий допоміжний каток із покращеним механізмом кінематичного розгортання. Він полегшує складання "Робонош", а також покращує стабілізаційні та прохідні характеристики шасі. На несучому полотнищі з'явилася подушка для профілактики асфіксії та мінімізації вібраційних навантажень.

Панель керування та приладів перенесли в торець подушки, щоб було зручніше вмикати комплекс і стежити за рівнем заряду. Радіоприймач пульта розташували там само, у відсіку з поворотною кришкою. Тож приймач або біндінг пульта можна змінити без спеціального інструменту.

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