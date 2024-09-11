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В Україні випробували новий наземний робот "Змій": де він буде задіяний

Середа 11 вересня 2024 20:39
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В Україні випробували новий наземний робот "Змій": де він буде задіяний Фото: робот "Змій" (me.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла комплекс випробувань. Тепер вона має сертифікат відповідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Мінекономіки.

Як розповів заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний, мова йде про "унікальне рішення в українських умовах".

Виробники позиціонують "Змія" в якості легкої та швидкої машини, яка може витримати підрив протитанкової міни. Її можна використати як для очистки від осколкових та фугасних боєприпасів.

Однак цей робот має перевагу у тому, що є можливість швидкої заміни комплектуючих, які отримали пошкодження при підриві. Також робот має досить низьку ціну виробництва.

Залежно від комплектації вартість "Змія" становить 14,5-20 тисяч доларів. А під час серійного виробництва ціна може опуститись ще нижче.

Вага робота становить близько тонни, а ширина - 1,35 метрів. Даний робот може розміновувати до 2,5 га в годину. А оператор може знаходитись на відстані до 2,9 км від неї.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна почала активно нарощувати виробництво власної зброї. А президент України Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, а також результати її бойового застосування.

Зауважимо також, що у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості заявляли, що Україна може за рік виготовити понад 3 млн безпілотників.

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