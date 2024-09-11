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В Украине опробовали новый наземный робот "Змей": где он будет задействован

Среда 11 сентября 2024 20:39
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В Украине опробовали новый наземный робот "Змей": где он будет задействован Фото: робот "Змей" (me.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинская машина для разминирования "Змей" прошла комплекс испытаний. Теперь она имеет сертификат соответствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

Как рассказал заместитель Министра экономики Игорь Безкаравайный, речь идет об "уникальном решении в украинских условиях".

Производители позиционируют "Змея" в качества легкой и быстрой машины, которая может выдержать подрыв противотанковой мины. Ее можно использовать как для очистки от осколочных и фугасных боеприпасов.

Однако этот робот имеет преимущество в том, что есть возможность быстрой замены комплектующих, получивших повреждения при взрыве. Также робот имеет довольно низкую стоимость производства.

В зависимости от комплектации стоимость "Змея" составляет 14,5-20 тысяч долларов. А при серийном производстве цена может опуститься еще ниже.

Вес работы составляет около тонны, а ширина – 1,35 метров. Этот робот может разминировать до 2,5 га в час. А оператор может находиться в 2,9 км от нее.

Производство оружия в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина начала активно наращивать производство собственного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, а также результаты его боевого применения.

Отметим также, что в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявляли, что Украина может за год произвести более 3 млн. беспилотников.

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