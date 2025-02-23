В Україні вилучають з обігу частину монет та банкнот: як їх обміняти

Національний банк України продовжив можливість обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року. Вони вже вилучені з обігу та не є платіжним засобом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Обмін монет та банкнот триватиме до завершення воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.
Українці зможуть обміняти:
Рішення продовжити термін обміну особливо важливе для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Обмін відбувається безкоштовно та без обмежень у підрозділах Національного банку за адресами:
Також обмін здійснюють відділення уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Актуальний перелік відділень можна знайти на офіційних сайтах цих банків.
Обмін відбувається на інші банкноти та монети всіх номіналів, що перебувають в обігу. Для розмінних монет сума обміну має бути кратною 10 копійкам.
Зазначається, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок більше не приймаються для готівкових розрахунків і вилучаються з обігу. При цьому з 1 жовтня 2020 року припинено обіг монет 25 копійок і розпочався процес вилучення старих банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.
Раніше у НБУ повідомили, що у 2024 році рівень підробки гривневих банкнот дещо зріс, що пов’язано зі збільшенням активності зловмисників. Найчастіше підробляли купюри номіналом 500 гривень - вони становили 78% від загальної кількості вилучених фальшивок. На другому місці - банкноти 200 гривень, які склали 18% підробок.
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