В Україні вилучають з обігу частину монет та банкнот: як їх обміняти

Національний банк України продовжив можливість обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року. Вони вже вилучені з обігу та не є платіжним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Обмін монет та банкнот триватиме до завершення воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.

Українці зможуть обміняти:

монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок;

банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року.

Рішення продовжити термін обміну особливо важливе для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Де можна здійснити обмін?

Обмін відбувається безкоштовно та без обмежень у підрозділах Національного банку за адресами:

Київ - Контрактова площа, 2А;

Дніпро - вул. Воскресенська, 13;

Львів - вул. Коперника, 4;

Одеса - вул. Рішельєвська, 8;

Харків - Театральна площа, 1;

Хмельницький - вул. Володимирська, 91.

Також обмін здійснюють відділення уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Актуальний перелік відділень можна знайти на офіційних сайтах цих банків.

Обмін відбувається на інші банкноти та монети всіх номіналів, що перебувають в обігу. Для розмінних монет сума обміну має бути кратною 10 копійкам.

Зазначається, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок більше не приймаються для готівкових розрахунків і вилучаються з обігу. При цьому з 1 жовтня 2020 року припинено обіг монет 25 копійок і розпочався процес вилучення старих банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.