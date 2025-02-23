В Украине изымают из обращения часть монет и банкнот: как их обменять

Национальный банк Украины продлил возможность обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года. Они уже изъяты из обращения и не являются платежным средством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Обмен монет и банкнот продлится до завершения военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.

Украинцы смогут обменять:

монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек;

банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года.

Решение продлить срок обмена особенно важно для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированных территориях.

Где можно осуществить обмен?

Обмен происходит бесплатно и без ограничений в подразделениях Национального банка по адресам:

Киев - Контрактовая площадь, 2А;

Днепр - ул. Воскресенская, 13;

Львов - ул. Коперника, 4;

Одесса - ул. Ришельевская, 8;

Харьков - Театральная площадь, 1;

Хмельницкий - ул. Владимирская, 91.

Также обмен осуществляют отделения уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Актуальный перечень отделений можно найти на официальных сайтах этих банков.

Обмен происходит на другие банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении. Для разменных монет сумма обмена должна быть кратной 10 копейкам.

Отмечается, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек больше не принимаются для наличных расчетов и изымаются из обращения. При этом с 1 октября 2020 года прекращено обращение монет 25 копеек и начался процесс изъятия старых банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.