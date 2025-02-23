В Украине изымают из обращения часть монет и банкнот: как их обменять
Национальный банк Украины продлил возможность обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года. Они уже изъяты из обращения и не являются платежным средством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Обмен монет и банкнот продлится до завершения военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.
Украинцы смогут обменять:
- монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек;
- банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года.
Решение продлить срок обмена особенно важно для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированных территориях.
Где можно осуществить обмен?
Обмен происходит бесплатно и без ограничений в подразделениях Национального банка по адресам:
- Киев - Контрактовая площадь, 2А;
- Днепр - ул. Воскресенская, 13;
- Львов - ул. Коперника, 4;
- Одесса - ул. Ришельевская, 8;
- Харьков - Театральная площадь, 1;
- Хмельницкий - ул. Владимирская, 91.
Также обмен осуществляют отделения уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Актуальный перечень отделений можно найти на официальных сайтах этих банков.
Обмен происходит на другие банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении. Для разменных монет сумма обмена должна быть кратной 10 копейкам.
Отмечается, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек больше не принимаются для наличных расчетов и изымаются из обращения. При этом с 1 октября 2020 года прекращено обращение монет 25 копеек и начался процесс изъятия старых банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.
Ранее в НБУ сообщили, что в 2024 году уровень подделки гривневых банкнот несколько вырос, что связано с увеличением активности злоумышленников. Чаще всего подделывали купюры номиналом 500 гривен - они составляли 78% от общего количества изъятых фальшивок. На втором месте - банкноты 200 гривен, которые составили 18% подделок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.