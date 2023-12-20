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В Україні викрили наркосиндикат з річним прибутком понад 100 млн гривень

Фото: в Україні викрили наркосиндикат з річним прибутком понад 100 млн гривень (npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці викрили наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складає понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Поліцейські з'ясували, що угруповання з 44 осіб діяло на території Києва, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Вони торгували кокаїном, екстазі, канабісом, MDMA, гашишем, кетаміном та амфетаміном.

У спецоперації з викриття зловмисників взяли участь понад 400 правоохоронців.

Наркобізнес організували троє чоловіків віком від 27 до 30 років. Вони задіяли ще двох жителів Києва, які безпосередньо працювали керівниками угруповання.

 

Фото: обшуки у учасників наркосиндикату (npu.gov.ua)

"Зловмисники налагодили канал постачання наркотиків та психотропів з країн ЄС на територію України. Збували свою продукцію оптовими партіями довіреному колу осіб. За "товар" клієнти розраховувалися криптовалютою", - уточнюють у поліції.

Там додали, що "товари" відправляли 27-річний луганчанин та 28-річний харків'янин, які проживають за кордоном. Вони маскували наркотики у різних предметах побутової техніки.

Вчора, 19 грудня, було проведено 58 одночасних обшуків. В їх результаті було вилучено: 330 грамів кокаїну, 564 грами амфетаміну, 200 грамів солей A-PVP, 1236 таблеток екстазі, 100 марок ЛСД і не тільки. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків - понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні викрили торговців, які ховали наркотики у пральному порошку.

Вони переправляли для продажу в Україні іноземні пігулки "Субутекс", які містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.

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