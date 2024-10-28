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З України видворили китайського вченого, який був засуджений за шпигунство

Понеділок 28 жовтня 2024 21:11
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З України видворили китайського вченого, який був засуджений за шпигунство Фото: з України видворили китайського вченого, який був засуджений за шпигунство (npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Запоріжжі співробітники міграційної поліції видворили за межі України громадянина Китаю. Він відбув термін ув'язнення за шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як повідомили у Нацполіції, 48-річний іноземець з науковим званням доктора технічних наук до приїзду в Україну працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

На початку 2017 року китайський вчений приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами.

На території Дніпропетровської області він намагався схилити до співпраці групу українських вчених. Проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники СБУ.

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, та призначив йому термін ув’язнення на території України. Покарання засуджений відбував у виправних колоніях у Дніпропетровській області, а потім - на Запоріжжі.

28 жовтня, у день звільнення з виправного закладу, іноземця зустріли співробітники міграційної поліції Запорізької області, УСБУ та УДМС, оскільки напередодні підрозділом УДМС було прийняте рішення про видворення чоловіка за межі України.

Правоохоронці доправили громадянина Китаю до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" в Одеській області та передали представникам прикордонної служби для подальшого відправлення до країни походження. Найближчі 5 років йому заборонено в’їзд на територію України.

Фото: з України видворили китайського вченого, який був засуджений за шпигунство (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зі Словенії видворили російське подружжя за шпигунство з підробленими паспортами.

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