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В Україні відновлюється попит на купівлю будинків – експерти

Фото: Купівля будинків під Києвом (dimvsim.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Після спаду навесні та влітку в Україні відновлюються продажі заміських будинків. Купити приватний будинок під Києвом мають бажання кияни і переселенці з південних регіонів країни.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Будинок під Києвом: скільки коштує нерухомість поблизу столиці".

Восени ринок продажів заміського житла пожвавився, і продажі зрушили з місця. Але це стосується вторинного житла – будівель з ремонтом.

Водночас заміські будинки від забудовника, в які ще доведеться вкласти кошти, поки ще мало продаються. Про це РБК-Україна розповіла рієлтор Світлана Бащук з компанії Legion Real Estate. За її словами, інтерес до приватного житла за Києвом росте і на тлі відключення електрики.

"Через відключення світла люди активніше і знімають, і купують будинки за містом. Оренда пішла жваво.Ціни зараз дуже знижують. Найшвидше продається все, що коштує менше ринкової ціни на 20-30%. Є ті, кому треба продати швидко. Це часто люди, які виїжджають за кордон і їм потрібні гроші. А є покупці, яким треба житло вже зараз", – коментує фахівець.

Люди цікавляться, чи є в будинках альтернативне опалення, чи є генератор. Якщо ви продаєте будинок і у вас там є камін, це буде суттєвим плюсом і прискорить продаж такої нерухомості.

За словами експерта, попит росте, але інтерес до купівлі житла напряму залежить від новин в країні. Після чергових обстрілів бажання купити нерухомість падає. Також багатьох людей налякали новини про можливу евакуацію з Києва через атаки ворога на інфраструктуру. Це також негативно впливає на активність покупців.

Але зараз будинки все ж купують активніше. Переважно ними цікавляться переселенці з Миколаєва та Херсону, які вже прожили певний час у орендованому житлі і хочуть поселитися в Київському регіоні надовго.

Нагадаємо, ми писали, де в Україні зараз продаються найдешевші "однушки".

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