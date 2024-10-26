UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін

Фото: в Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні відновили бронювання від мобілізації. Але подовжити відстрочку зможуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін", - йдеться у рішенні.

Як зазначається, це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону. 

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту - аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - зазначається на порталі.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер.

"На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки", - резюмували на сайті Кабміна.

Аудит заброньованих в Україні

Міністерство оборони вирішило здійснити аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання поставили на паузу до 15 листопада.

Вже 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через додаток "Дія". Водночас, як писало РБК-Україна, аудит не скасовує можливість оформлення відстрочки під час нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМобілізація в Україні