В Україні відкрили Центр тестування для набуття громадянства: як скласти іспит

У межах іспиту кандидати складатимуть тест, що містить 350 запитань: 190 - з історії України та 160 - з основ Конституції. Організацією та проведенням іспитів займатиметься Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

На офіційному сайті citizenship.gov.ua доступні всі необхідні матеріали для підготовки, зокрема інструкції, програми іспитів, тестові завдання та навчальний посібник.

Зазначимо, громадянство України - це правовий зв’язок між особою та державою, що надає взаємні права й обов’язки. Відповідно до пункту 11 частини другої статті 9 Закону України "Про громадянство України", Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення іспитів з основ Конституції та історії України. Вони мають визначити рівень знань претендентів для набуття громадянства або виконання зобов’язання щодо їх складання, а також перевірки володіння державною мовою.

Іспит є обов’язковою умовою для набуття українського громадянства, відповідно до законодавства України.