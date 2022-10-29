В Україні відібрали пілотів, які готові освоювати західні винищувачі

В Україні відібрали групу пілотів, які готові проходити навчання на західних винищувачах, якщо партнери ухвалять рішення щодо їхнього постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната на телемарафоні.

"На жаль, авіація, яка сьогодні у нас є, - це МіГи та Су-шки ще радянських зразків, крайній ми отримали на озброєння 1991 року. Вони не відповідають тим військовим загрозам, коли країна-окупант обстрілює нас потужними крилатими ракетами. Тому питання винищувачів західного зразка F15 та F16 - це дуже актуальне питання, яке має порушуватися", - зазначив він.

За його словами, українська дипломатія працює над постачанням західних літаків.

"Вже командувачем Повітряних сил визначено групу, це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і вчитися", - додав Ігнат.