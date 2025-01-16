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В Україні відбувся перший національний семінар офіцерів доброчесності у спорті

Четвер 16 січня 2025 17:57
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В Україні відбувся перший національний семінар офіцерів доброчесності у спорті Фото: в Україні відбувся перший національний семінар офіцерів доброчесності у спорті
Автор: Юлія Бойко

Національна платформа доброчесності спорту організувала підсумковий захід, присвячений питанням доброчесності у спортивних федераціях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну платформу доброчесності спорту.

Подія відбулася спільно з Національним олімпійським комітетом України. Захід підтримав благодійний фонд Favbet Foundation, який мотивує молоде покоління займатися спортом та створює нові можливості для цього.

Семінар став важливим кроком у впровадженні європейських стандартів спортивної доброчесності в Україні. Учасники обговорили актуальні виклики, пов'язані з маніпуляціями спортивними змаганнями, договірними матчами та іншими порушеннями, що підривають довіру до спорту. Також обговорювалися ключові аспекти боротьби з корупцією, забезпечення чесної гри та дотримання етичних стандартів у спортивній сфері.

В Україні відбувся перший національний семінар офіцерів доброчесності у спорті

Подія об'єднала більш як 60 учасників та пройшов як онлайн, так і офлайн. Спікерами заходу виступили провідні українські та міжнародні експерти у сфері спортивної доброчесності.

Перший заступник Міністра молоді та спорту України Юрій Музика наголосив на важливості доброчесності як фундаментального принципу сучасного спорту. Також активну учать брав й президент НОК України Вадим Гутцайт, який наголошував на стратегічному кроці НОК України — затвердженні обов'язкового Кодексу доброчесності для всіх учасників олімпійського руху.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році, щоб систематизувати та розширити свою благодійну діяльність. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для спортивного і щасливого майбутнього країни, а місією – інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.

В Україні відбувся перший національний семінар офіцерів доброчесності у спорті

Нагадаємо, що на сайті Національної платформи доброчесності спорту можна повідомити про випадки маніпулювання спортивними змаганнями, у тому числі анонімно.

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