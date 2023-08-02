В Україні вдруге за ранок масштабна повітряна тривога (відбій)

Де оголошена тривога

Станом на 08:24 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причина тривоги

Причиною масштабної тривоги в Україні є активність ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі Росії.

Варто додати, що МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам ППО складно перехопити.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 08:41 мапа повітряних тривог виглядає так:

Згодом відбій тривоги дали і в Києві

Нова атака РФ по Україні

Зазначимо, що це вже друга за сьогоднішній ранок масштабна повітряна тривога. До цього російська армія вночі дронами "Шахед" атакувала мирні міста України.

Зокрема, під атакою опинився Київ. Але сили ППО збили над столицею усі виявлені цілі - це понад 10 дронів. Уламки яких впали у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах. Без серйозних руйнувань та пожеж, інформації про постраждалих немає.

Також внаслідок атаки дронів на об'єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі в Одеській області, там пошкоджений елеватор.

Крім того, сили ППО знищили над Сумщиною БПЛА типу "Шахед".

Детальніше про нічну атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.