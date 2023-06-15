В Україні вдруге оголосили масштабну тривогу, у мережі повідомляють про зліт МіГ
В Україні вже вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона може бути пов'язана зі злетом російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу по Україні оголосили о 18:14.
Моніторингові канали повідомляють про зліт МіГ-31К Військово-повітряних сил РФ. Зазначимо, що літак є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", що становить загрозу для всіх областей країни.
Відбій тривоги
О 18:37 по Україні пішли відбої повітряної тривоги.
Проте станом на 18:45 тривога ще охоплює лівобережну частину країни.
Нічний обстріл України
Сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по України. Вони використали ракети та іранські дрони-камікадзе.
Зокрема, загарбники випустили 13 "Шахедів" по Одеській області, проте всі ворожі цілі знищили сили ППО.
Окупанти також атакували Кривий Ріг ракетами. Там є влучення по двох промислових підприємствах, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
До того ж, кілька дронів-камікадзе знищили біля Харкова.
Загалом росіяни випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.
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