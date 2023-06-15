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В Україні вдруге оголосили масштабну тривогу, у мережі повідомляють про зліт МіГ

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Четвер 15 червня 2023 18:24
В Україні вдруге оголосили масштабну тривогу, у мережі повідомляють про зліт МіГ Ілюстративне фото: в Україні вдруге оголосили масштабну тривогу, у мережі повідомляють про зліт МіГ (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні вже вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона може бути пов'язана зі злетом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу по Україні оголосили о 18:14.

В Україні вдруге оголосили масштабну тривогу, у мережі повідомляють про зліт МіГ

Моніторингові канали повідомляють про зліт МіГ-31К Військово-повітряних сил РФ. Зазначимо, що літак є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", що становить загрозу для всіх областей країни.

Відбій тривоги

О 18:37 по Україні пішли відбої повітряної тривоги.

Проте станом на 18:45 тривога ще охоплює лівобережну частину країни.

Нічний обстріл України

Сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по України. Вони використали ракети та іранські дрони-камікадзе.

Зокрема, загарбники випустили 13 "Шахедів" по Одеській області, проте всі ворожі цілі знищили сили ППО.

Окупанти також атакували Кривий Ріг ракетами. Там є влучення по двох промислових підприємствах, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

До того ж, кілька дронів-камікадзе знищили біля Харкова.

Загалом росіяни випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.

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