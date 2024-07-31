В Україні вдруге за добу масштабна тривога: в чому причина (відбій)

В усіх областях України знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Попереджають про зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 12:23 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:24 (alerts.in.ua)

Зліт МіГ-31К

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії.

Відбій

О 12:41 в усіх областях оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 20 хвилин.

Масована атака у ніч на 31 липня

У ніч на 31 липня росіяни атакували Україну:

керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Херсонської області;

89-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

Основним напрямком удару була Київська область. Зокрема це була одна з наймасованіших атак БпЛА Shahed-131/136.

До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи усіх Сил оборони, тактична та армійська авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ.

Під час захисту було знищено усі 89 безпілотника та вищезгадану авіаційну ракету Х-59.