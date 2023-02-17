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В Україні вдруге за день масштабна повітряна тривога

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 15:40.

Моніторингові групи зазначають, що з території Білорусі вилетів російський винищувач МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Карта повітряних тривог станом на 15:45:

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну повітряну тривогу після 13:40. Вона тривала майже півгодини, після чого тривогу скасували. На щастя, "прильотів" не було.

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