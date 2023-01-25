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По Україні вдруге за день масштабна повітряна тривога

Фото: масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні 25 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Про загрозу повідомили в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Україні оголосили після 14:00.

Варто зазначити, моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російських МіГ-31К, які є ймовірними носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Літаки піднялися у небо з аеродрому "Мачущилі".

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:10 (скриншот alerts.in.ua)

Варто зазначити, що це друга масштабна тривога в Україні за 25 січня. Причиною першої, ймовірно, була активність російської авіації в Білорусі.

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