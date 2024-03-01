В Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл військових

Лубінець заявив, що вчора відбулася важлива зустріч із членами сімей загиблих військовослужбовців.

"Через звернення членів сімей військовослужбовців із скаргами на довготривалий термін ідентифікації невпізнаних тіл захисників, наша інституція запросила представників державних органів для спілкування, з’ясування причин та обговорення шляхів, які допоможуть розв’язати проблему", - пояснив він.

За даними омбудсмена, зі слів Міністра охорони здоров’я понад 2800 тіл та фрагментів тіл військових вдалося ідентифікувати.

"Триває процес пошуку їх рідних для повернення для поховання. Також, зі слів представників державних органів, рідні не можуть знайти тіл захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається", - додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.

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