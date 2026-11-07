В Україні ухвалять закон про запуск платних доріг на вимогу ЄС, - Мінтранспорту
В Україні до кінця 2027 року планують ухвалити закон про запуск платних доріг у межах євроінтеграційних вимог. Впровадження такої системи є обов'язковим критерієм Європейського Союзу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.
За словами посадовця, створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України.
"Можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - наголосив Деркач.
За його славами, однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів.
"Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", — пояснив заступник міністра.
Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):
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Легкі автомобілі - до 1,17 грн/км
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Автобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/км
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Важкі вантажівки - до 6,79 грн/км
Наразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструкту
Нагадаємо, що Державне казначейство України призупинило платежі громадам через дефіцит коштів на державних рахунках.
Проблему поглиблює затримка надходження міжнародної фінансової допомоги, яка прив'язана до ухвалення євроінтеграційних реформ.
Крім того, уряд змінив правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Документ передбачає перегляд статусів критично важливих підприємств та створення нового дорадчого органу.