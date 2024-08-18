Україні треба заохочувати інвесторів будувати вітростанції податковими стимулами, - інвестор

"Саме вітростанції мають стати однією з основ нової енергетичної системи. І саме їх можна побудувати швидко", - сказав Подпругін.

За його словами, те, що парламент скасував ПДВ та імпортне мито на ввезення в країну різного виду енергетичного обладнання, окрім того, яке потрібно для вітроенергетики, є не логічним.

Він зазначив, що його компанія продовжує працювати над своїми проєктами, але загалом відсутність податкових пільг робить такі проєкти дорожчими.

"Інвестори готові вкладати гроші в нові проекти.Чим сприятливішим буде такий режим для інвесторів, як українських, так і іноземних, тим більше буде побудовано", - заявив учасник ринку.

На його думку, Україна має конкурувати за міжнародних інвесторів.

"Якщо наші сусідні країни створюють сприятливіші умови, якщо там будувати інвесторам дешевше, швидше, то, звичайно, вони підуть інвестувати саме там, сусідні наші країни", - сказав Подпругін.

"Саме надання такої пільги є важливою для того, щоб схиляти інвесторів в бік країни", - додав він.

Також учасник ринку зазначив, що є зареєстрований законопроект №11455, який все ж надає податкові стимули для будівництва вітроелектростанцій. Окрім того, його підтримує енергетичний комітет Ради.

"Дуже хотілося б, щоб головний комітет, саме фінансовий, податковий, який є головним в наданні таких пільг, також його підтримав, тому що справді це важливо для нових проєктів", - підкреслив Подпругін.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику закликали першого віце-прем'єр міністра, міністерку з питань економіки України Юлію Свириденко підтримати Законопроєкт №11455

Як повідомлялося раніше, Українська вітроенергетична асоціація заявляла про те, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії може поглибитись.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.