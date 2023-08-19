Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю, - ФРУ

За його словам, експорт зерна складав лише 40% від довоєнної вантажної бази українських портів. Тим часом в Україні існує ряд галузей, які втратили експортні ринки або не можуть забезпечити собі імпортну сировину через те, що згідно з укладеною зерновою угодою Україна могла торгувати лише продовольчими товарами.

Зокрема, гірничо-металургійний комплекс потребує як імпортних поставок сировини для завантаження комбінатів, так і вивезення продукції на експорт до Китаю та США. У 2022 році виробництво в цьому секторі впало на 73%.

"Відкрити морські шляхи потрібно якнайшвидше, для імпорту вугілля і стабільного проходження зимового періоду. Хімія, мінеральні добрива - це теж експорт, який проходив морським шляхом. Для малого і середнього бізнесу потрібні контейнерні перевезення комплектуючих та напівфабрикатів виробництва", - підкреслив Іллічов.

За розрахунками ФРУ, повне розблокування чорноморських портів України для всіх видів вантажів дасть Україні 10% зростання ВВП, 135 млрд грн додаткових податкових надходжень на рік, та $18 млрд валютної виручки. Що стосується дій РФ, то вони мають бути кваліфіковані як піратство, відповідно до міжнародних угод.

"Вказані дії також можна кваліфікувати як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права у формі навмисного нападу на цивільний об’єкт у значенні статті 85(3)(a) Додаткового протоколу та статті 8(2)(b)(II) Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - підкреслив Іллічов.

Федерація також просить міжнародні інстанції сприяти повному розблокуванню портів України для всіх видів вантажів. "Завдяки цьому відбудеться нарощення експорту у США, Великобританію, Канаду, Австралію напівфабрикатів чорної та кольорової металургії, відновиться морський імпорт коксівного та енергетичного вугілля з США в Україну, стане можливим у найближчі 2-3 роки будівництво терміналу LNG і запуск великих поставок газу з США", - резюмував експерт.