Україні треба 25 систем Patriot, резерв для фронту та допомога США. Головне з інтерв'ю Зеленського

Про лінії оборони

За його словами, на всіх напрямках будується по три лінії оборони. Навіть там, де бойових дій немає.

"Підхід однаковий незалежно від напрямків. Щодо термінів. Терміни здачі приблизно однакові, але чим ближче до гарячих напрямків, там швидше все будується. Вимога така, але приблизно все в один термін буде здаватися", - сказав він.

Зазначимо, інтерв'ю записано в Чернігівській області. Зеленський сказав, що це стратегічний напрямок.

"Ми в 30-35 км від Росії та Білорусі, це таке перехрестя. Ми розуміємо, чому обрані такі точки, розуміємо, як росіяни входили, які були дороги, напрямки. Тобто підготовлено все не просто так, все це прораховано ретельно. За пару місяців все буде здано. Принаймні такі зобов'язання щодо всіх трьох ліній. Але на деяких гарячих напрямках вже 92-98% виконаних робіт", - додав він.

Про Росію, ситуацію на фронті та резерви

Президент висловив надію, що Верховна рада найближчим часом проголосує зміни до законодавства про мобілізацію. А також розповів про плани Росії та ситуацію на фронті.

"Щодо росіян, 300 тисяч - не факт, що це кінцева кількість військових, яких вони мобілізують. Згідно нашої інформації, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. А потім підготовка в Росії дуже коротка… думаю, їм знадобиться десь місяць для того, щоб мати такий об'єм людей. Так як з дисципліною у них не дуже, може вони і не встигнуть до першого числа мобілізувати 300 тисяч", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що українське суспільство неоднаково відчуло наступальні дії РФ, що почалися в жовтні 2023 року. Україна понесла втрати, є зруйновані села, захоплено Авдіївку, проте на сьогодні росіяни зупинені.

"Ситуація складна, але тим не менш стабілізована. Ворог не просувається там, де він робить кроки вперед. Наші відбивають, тиснуть і він відходить назад. І навпаки наші хлопці роблять деякі кроки вперед", - зазначив президент.

Крім того, він звернув увагу, для зриву наступальних дій ворога Україна має підготувати особовий склад та укомплектувати бригади.

"Повинен бути підготовлений великий об'єм резерву. Не просто, при всій повазі, молодих хлопців, юнаків, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове залагодження, які мають фронтовий досвід тощо. Всі дані з конкретною кількістю бригад, людей, особового складу, відповідної техніки для різних напрямків - все це передано нашим партнерам", - сказав Зеленський.

Про те, чи є загроза наступу на Харків

"Харків на сьогодні захищений, не з точки зору неба… Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну, росіяни не скривають - весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ. Це їхня бажана ціль. Але сьогодні ми абсолютно впевнено захищаємо Харківщину", - зазначив він.

Президент прокоментував російські вкиди щодо наступу на Харків. За його словам, у них дуже професійна дезінформаційна політика. Вони розповсюджують фейки через західні та українські ЗМІ, тому треба все ретельно перевіряти.

"Ніхто не заспокоює. Ми у війні, але й перебільшувати не треба", - додав Зеленський.

Про загрозу наступу з Білорусі

Те, що Україна будує лінії оборони, не секрет. Росіяни і білоруси мають знати, що тут є рубежі та вйсько, "зуби дракона" і протитанкові рви.

"Скривати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщина має знати, що тут у нас потужний захист. Що стосується стратегії, то з Білорусі ми на сьогодні не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей", - сказав президент.

Про Саміт миру

Конкретного списку країн-учасниць немає.

"Найближчими днями ми узгодимо конкретну дату проведення першого інавгураційного саміту в Швейцарії. Після цього ми будемо розсилати запрошення в різних форматах лідерам держав світу… Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу", - зазначив він.

Це має бути потужний Саміт миру, на якому почнеться вибудова мапи подальших кроків щодо закінчення війни.

Про закон щодо мобілізації

Російська пропаганда спрацювала, вона зрозуміла сенситивність питання і підняла його в українському суспільстві та на Заході. Це почало ділити суспільство на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових та цивільних.

"Це велика помилка. Депутати повинні заспокоїтися і не чекати оплесків своєму популізму. Тому вичищати закон не можна, треба дивитися на нього реально. Повинен бути робочий закон, який спрацює. В іншому випадку за резерви буде відповідати не військове командування, а парламент. А це, я вважаю, не припустимо", - сказав президент.

На його думку, 4 місяці було достатньо, щоб продискутувати всі спірні питання.

"І тому ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями відповідний закон. Це дуже важливо. Це зовсім не відповідальна, те що вони роблять", - підкреслив президент.

За його словам, велика проблема в тому, що росіянам вдалося виставити все так, ніби люди не готові захищати Україну. І сьогодні вже Захід питає, якщо Україна не хоче мобілізації, навіщо їй допомагати.

Про ТЦК

Зеленський зазначив, що перезавантаження ТЦК почалося минулого року.

"Я дуже просив, щоб підтягнули людей з бойовим досвідом. Там сьогодні багато хлопців, які пройшли фронт. Дуже важливо з повагою ставитися до таких людей. І мені здається цей процес іде", - сказав він.

За його словами, до ЗСУ завжди треба ставитися з повагою.

"Вчора, коли всі були в повній окупації, країна могла не існувати, як всі ставилися, з якою повагою. А сьогодні всі кажуть про ТЦК, ділять себе на людей і ТЦК-шників. Мені здається, так не можна ставитися до наших воїнів. Безумовно, є різні випадки… але й людям треба міняти своє ставлення", - додав він.

Про проблеми з ротацією

Ротація є і на різних напрямках. Але є різниця між бойовими бригадами.

"Є потужний кулак у нашої армії, давайте будемо відвертими. Є бригади сильні і професійні, з бойовим досвідом. Їм треба давати більше часу на відпочинок… І є інші, але всі втомлюються. І коли у тебе стратегічний напрямок і дійсно потрібно хлопців відпустити, то давайте чесно: нам потрібна така ж кількість хлопців з таким самим досвідом на заміну. Якщо у вас резерви не такі потужні, ви не зможете хлопців відпустити. В іншому випадку вас не буде завтра. Саме так воно працює. Завтра і післязавтра у вас не буде якогось міста", - підкреслив президент.

Про снаряди

Україна не має снарядів для наступальних дій. Щодо захисту, то є кілька ініціатив, які почали працювати. На сьогодні бригади на найнапруженіших напрямках все по-чесному отримують. У деяких випадках альтернативою стали FPV-дрони, виробництво яких збільшилося в десятки разів.

"Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян, відповідної зброї не вистачає. Що стосується зриву їх дій на тому чи іншому напрямку, працювати по їх військових аеродромах, по літаках, які б'ють нас ракетами, по гелікоптерах, по складах і базах - для цього є відповідний далекобійний снаряд або зброя. Але цього нам не вистачає", - зазначив він.

Про Patriot

"Я не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я можу сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Я ніколи про це не говорив, але тим не менш не бачу тут секретів, тому що всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти системи і діяти. Patriot або аналоги, є декілька аналогів в світі, вони також працюють дуже непогано", - сказав Зеленський.

Про енергетику і запаси ракет до ППО

"Вони будуть добивати нашу енергосистему, це їхнє бажання. Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях. Ми багато енергообєктів змогли захистити ППО та іншим захистом 1-2-3 рівня. Але є ракети, проти яких ці захисні системи не працюють, на жаль. І тут може спрацювати тільки Patriot або аналог", - підкреслив президент.

Він додав, що росіяни дуже інтенсивно атакують енергетику, і вже зараз треба думати, що буде завтра.

"Якщо завтра інтенсивність може продовжитися така ж, нам буде не вистачати (ракет до ППО, - ред.). Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет і також це партнери знають", - сказав він і додав, що деякі снаряди та ракети до ППО вже надходять за двосторонніми контрактами.

Про російські КАБи та чи допоможуть F-16

Проти російських атак має бути комбінований захист. Проти КАБів ж лише один формат - це системи ППО. І це спрацювало потужно кілька десятків разів, коли Україна збивала носії. Тепер росіяни роблять ці авіабомби, щоб вони працювали на більшу відстань. Тому Україна має отримати більш далекобійні ППО.

"Інша зброя проти КАБів зараз розробляється. Вітчизняна. Поки не буду говорити яка", - заінтригував Зеленський.

Що стосується винищувачів F-16, то тієї кількості, що Україна отримає разом з наявними літаками, все одно буде замало.

"Це складе 10% від того об'єму від того, який нам потрібен. Що таке 10%? Якщо боротися в небі, то боротися і перемагати, а не просто казати, що у нас є F-16", - додав він.

Про допомогу США

"Що стосується американської допомоги, вона критична в будь-якому випадку. Я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивний голосування Конгресу США. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації, питання війни Росії проти України стало внутрішньополітичним питанням в США, хоча це безпека всього світу. На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес в США. Тим не менш, я вірю, що розум все таки переможе і ми отримаємо допомогу", - сказав він.

А також додав, що розглядається багато варіантів, зокрема про допомогу в кредит.

"Ми погодимося на будь-який варіант. Я більше скажу, якщо б Україні запропонували дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно через рік, ми б сказали: тільки сьогодні. Тут немає ніякого вибору, чим швидше тим краще", - підкреслив Зеленський.

Про іноземні війська в Україні

Наразі підтримано лише ініціатива, щоб іноземні інструктори готували бійців ЗСУ прямо в Україні.

"Це швидше, ніж направляти наших хлопців. Пришвидшити тренування - факт, що можна надсилати до нас. Друге - побудувати хаби, щоб ремонтувати західну техніку в Україні", - сказав він.

Також він не проти прикордонної місії.

"Він (президент Франції Емануель Макрон, - ред.) сказав, що ми можемо стати на кордоні. Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми таке будемо підтримувати", - зазначив президент.

Щодо розміщенні військ в повному сенсі, то Зеленський не знає деталей розмов Макрона з партнерами. Але Зеленський не може ініціювати запрошення іноземців, тому що Росія зробить все, щоб партнери припинили допомогу Україні.

"Але якщо є ініціативи інших держав, давайте будемо відвертими. У нас є навіть деякі добровольчі формування, коли люди з іншим громадянством воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні", - додав він.

Про Туреччину як посередника

Зеленський відзначив посередницьку роль Туреччини в зерновому коридорі та обмінах полоненими.

"Я йому (президенту Реджепу Таїпу Ердогану, - ред.) вдячний, але він повинен знати: нам мало однієї Туреччини як посередника, для нас формат Саміту миру краще. Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. При всій повазі до турецьких партнерів, але у них є міцні відносини з РФ, є свої економічні інтереси", - сказав президент.

На його думку, лише така кількість країн 80-100, що буде на Саміті миру, зможе примусити Росію до миру.