В Україні та світі збій у роботі соцмережі Х: що відомо

У суботу, 24 травня, у соцмережі Х спостерігається збій у роботі. У користувачів виникли проблеми із завантаженням сторінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Збої в соцмережі почали фіксувати приблизно о 15:20. Х став видавати помилку під час оновлення стрічки. При цьому проблема фіксується не у всіх.

За даними Downdetector, у проміжку приблизно з 15:20 до 16:00 скарг на роботу застосунку надійшло в кілька разів більше, ніж зазвичай.

Фото: скріншот фіксації скарг на збої в соцмережі Х (downdetector.com.ua)

У чому причина збою, поки що невідомо. Компанія Ілона Маска не давала коментарів.

Також Downdetector окремо показав карту України, де були зосереджені надіслані користувачами звіти про проблеми за останні 24 години. Там підкреслили, що повідомляють про інцидент тоді, коли кількість звітів про проблеми перевищує типовий обсяг для актуального часу дня.

Фото: де в Україні подавали скарги на збій Х (downdetector.com.ua)