В Україні суттєво зменшиться кількість ліквідацій банків: розроблено новий законопроєкт

Основна мета пропонованих змін – розширити можливість застосування способів врегулювання неплатоспроможних банків. Крім повної ліквідації банків, їх чинним законодавством передбачено декілька: продаж всього банку інвестору, створення перехідного банку, повна або часткова передача активів та зобов’язань приймаючому банку.

Останній був нещодавно успішно застосований у "Комінвестбанку", чиї клієнти перейшли до банку "Асвіо". І це десятий банк, який виводиться Фондом з ринку з початку повномасштабного вторгнення РФ, тоді як загалом з 2012 року ФГВФО супроводжував виведення з ринку 110 банків (включно з "Комінвестом").

Законопроєкт передбачає можливість об’єднання кількох способів врегулювання в одному банку, а також пропонує ряд новацій, якими, зокрема, надає потенційним інвесторам більше часу для участі у конкурсах Фонду з виведення банків.

"ФГВФО повинен мати ефективні та дієві інструменти вирішення проблем неплатоспроможних банків, адже це ключовий елемент збереження довіри вкладників до роботи усієї банківської системи. Тому його ухвалення є важливим кроком для збереження довіри та фінансової стабільності країни", - заявив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Руслан Гриценко.

Документ також містить ряд інших новацій, спрямованих на спрощення процедур для вкладників, отримання коштів кредиторами та захист прав інвесторів. Так, кредитори після завершення процедури ліквідації банку зможуть отримати незатребувані ними раніше кошти ще протягом трьох років безпосередньо у Фонді гарантування вкладів. А вимоги за вкладами всіх фізосіб, крім пов’язаних з банком, згідно із законопроєктом будуть визнані автоматично (наразі без пред’явлення вимог можуть відшкодовуватися лише гарантовані суми).

Щодо інвесторів, то вони почуватимуться більш захищеними і будуть готові платити за актив вищу ціну, адже автори законопроєкту пропонують звести до мінімуму використання недобросовісними позичальниками найпопулярнішого прийому з блокування аукціонів, обмеживши термін судового оскарження результатів торгів одним місяцем після їх проведення.

"Встановлення чітких позовних термінів мінімізує затягування продажу активів неплатоспроможних банків та знецінення таких активів. Виграють від цього насамперед вкладники, чиї вимоги задовольняються за рахунок продажу таких активів, та інвестори, які купують активи на відкритих аукціонах", - підкреслив партнер, керівник напряму супроводження реструктуризації та галузевої практики фінансових послуг KPMG в Україні Юрій Федорів.

На думку експертів, ухвалення законопроєкту дозволить знизити ризики відтоку коштів з банківської системи, натомість посилить її стійкість. До того ж запропоновані в ньому зміни розроблено в рамках співпраці між Україною та МВФ.