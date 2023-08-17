В Україні судитимуть ватажка "ЛНР" Пасічника за "референдум" у Луганській області

Ватажка терористів "ЛНР" Леоніда Пушиліна заочно судитимуть. Йому інкримінують колабораціонізм і посягання на суверенітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну прокуратуру .

Деталі справи

У жовтні 2018 року проросійськи налаштований мешканець Луганська, діючи за попередньою змовою з представниками окупаційної адміністрації РФ, подав у "Центральну виборчу комісію "ЛНР" свою кандидатуру на посаду "Глави "ЛНР".

За результатами так званих "чергових виборів" він здобув перемогу.

20 вересня 2022 року обвинувачений підписав фейковий закон "Про референдум "ЛНР" з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта РФ".

Проведення "референдуму" в Луганській області

На основі виданого "документа" організовано підготовку "волевиявлення", яке буде проведено на тимчасово окупованій території Луганської області 23-27 вересня 2022 року.

Він систематично заявляв на камери пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання квазідержавного утворення до Росії. Після оприлюднення "результатів" незаконного плебісциту фігурант звернувся до президента РФ із пропозицією про прийняття "ЛНР" до складу Російської Федерації як "нового суб'єкта".

30 вересня 2022 року під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Кремлі він підписав незаконний договір про "приєднання" території Луганської області до Росії, чим порушив територіальну цілісність України, у межах, визначених Конституцією України.

Яке покарання загрожує Пасічнику

Досі фігурант продовжує "керувати" псевдореспублікою, активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає і підписує юридично нікчемні "документи" та співпрацює з представниками РФ.

Йому інкриміновано:

вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також публічні заклики до вчинення таких дій, за попередньою змовою групою осіб;

участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території.

За вищевказані дії йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 10-15 років та з конфіскацією майна або без такої.

"Референдуми" на окупованих територіях України

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Також ми писали, що правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні "референдуму" в Луганській області.