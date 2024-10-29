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В Україні створюють реєстр для повернення депортованих дітей: як він працюватиме

Вівторок 29 жовтня 2024 18:48
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В Україні створюють реєстр для повернення депортованих дітей: як він працюватиме Фото: дитина (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні, 29 жовтня, Кабмін ухвалив постанову, спрямовану на захист прав українських дітей, які стали жертвами примусового переміщення або депортації через російську збройну агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Згідно з постановою, Міністерство юстиції України створить спеціальний Реєстр дітей, які були незаконно вивезені на територію РФ, що значно полегшить їх розшук і повернення.

Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина наголосила, що цей крок є частиною зусиль України щодо збереження прав депортованих дітей на міжнародному рівні.

Як працюватиме Реєстр?

Реєстр, адміністрований ДП "Національні інформаційні системи", дозволить:

  • ефективно збирати та перевіряти дані про дітей,
  • спростить міжнародну співпрацю та обмін інформацією з партнерами, зокрема із Червоним Хрестом.

Зазначається, що Міжвідомча комісія з верифікації, до якої увійдуть представники кількох міністерств, займатиметься перевіркою наданих даних, що забезпечить актуальність і точність інформації.

"Ми будемо продовжувати робити все можливе для захисту прав українських дітей, викрадених агресором, та їх повернення в Україну, зокрема через міжнародні правові інструменти. І створення Реєстру є важливим кроком у цьому напрямку", - зазначила Стефанішина.

Депортація Росією українських дітей

Раніше омбудсмен з прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, що Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей.

Він також зазначав, що наразі є ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

Окрім цього він зауважив, що повернення дітей - це складний процес.

Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна саме через незаконну депортацію українських дітей.

Нагадаємо, що нещодавно Україна повернула додому 6 депортованих Росією дітей.

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