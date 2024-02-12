В Україні створять систему страхування воєнних ризиків, як передбачено програмою з МВФ

Рада з фінансової стабільності погодила концептуальну записку для створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків. Це передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Визначена концепцією модель страхування воєнних ризиків передбачає запровадження обов’язкового та добровільного страхування", - йдеться в повідомленні.

Концепція розроблена за участю фахівців Світового банку, НБУ, Міністерства фінансів та Міністерства економіки. Вона обговорюватиметься та впроваджуватиметься поетапно. Наступними кроком буде презентація та обговорення зазначеної концепції з представниками бізнесу

Пропонована модель працюватиме за участю локальних страховиків, міжнародних перестраховиків та держави в особі спеціально створеного Державного агентства (або іншої установи, визначеної з міжнародними донорами за результатами майбутніх обговорень), і потребує розробки окремого законопроекту, повідомили в НБУ.

Подальше опрацювання моделі та підготовка змін до законодавства триватиме в межах робочої групи за участю фахівців НБУ, Міністерства фінансів і Міністерства економіки.

Страхування ризиків

Нагадаємо, в листопаді Кабінет міністрів України створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування - Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить 50 млн доларів.

Це рішення, перш за все, позитивно вплине на роботу зернотрейдерів. Новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4,0 млрд гривень.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави. Співголовами Ради є голова НБУ та міністр фінансів.