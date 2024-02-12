ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні створять систему страхування воєнних ризиків, як передбачено програмою з МВФ

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 12:48
UA EN RU
В Україні створять систему страхування воєнних ризиків, як передбачено програмою з МВФ Фото: НБУ схвалив систему страхування воєнних ризиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада з фінансової стабільності погодила концептуальну записку для створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків. Це передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Визначена концепцією модель страхування воєнних ризиків передбачає запровадження обов’язкового та добровільного страхування", - йдеться в повідомленні.

Концепція розроблена за участю фахівців Світового банку, НБУ, Міністерства фінансів та Міністерства економіки. Вона обговорюватиметься та впроваджуватиметься поетапно. Наступними кроком буде презентація та обговорення зазначеної концепції з представниками бізнесу

Пропонована модель працюватиме за участю локальних страховиків, міжнародних перестраховиків та держави в особі спеціально створеного Державного агентства (або іншої установи, визначеної з міжнародними донорами за результатами майбутніх обговорень), і потребує розробки окремого законопроекту, повідомили в НБУ.

Подальше опрацювання моделі та підготовка змін до законодавства триватиме в межах робочої групи за участю фахівців НБУ, Міністерства фінансів і Міністерства економіки.

Страхування ризиків

Нагадаємо, в листопаді Кабінет міністрів України створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування - Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить 50 млн доларів.

Це рішення, перш за все, позитивно вплине на роботу зернотрейдерів. Новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4,0 млрд гривень.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави. Співголовами Ради є голова НБУ та міністр фінансів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Війна Росії проти України
NEWS
Арктичне повітря принесе в Україну похолодання та морози до 15 градусів
Арктичне повітря принесе в Україну похолодання та морози до 15 градусів
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги