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В Україні створять комісію для вивчення причин масових відключень світла

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Вівторок 30 травня 2023 16:36
В Україні створять комісію для вивчення причин масових відключень світла Фото: в Україні створять комісію для вивчення причин масових відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 30 травня, спостерігалися масові відключення світла у низці регіонів. Для вивчення причин створять комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.

"Міністр енергетики України доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію з оперативного вивчення причин, через які сьогодні, 30 травня, сталися аварійні відключення в об'єднаній енергосистемі", - зазначають у відомстві.

При цьому у міністерстві уточнили, що наразі генерація електроенергії повністю покриває споживання, тому планові відключення не запроваджували.

Масові відключення світла

Зазначимо, сьогодні у Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці та Сумах відбулися раптові масові відключення електроенергії.

Пізніше у ДТЕК пояснили, що причиною відключень стало спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Наразі електропостачання відновлюють.

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