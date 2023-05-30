В Україні створять комісію для вивчення причин масових відключень світла

В Україні сьогодні, 30 травня, спостерігалися масові відключення світла у низці регіонів. Для вивчення причин створять комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook .

"Міністр енергетики України доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію з оперативного вивчення причин, через які сьогодні, 30 травня, сталися аварійні відключення в об'єднаній енергосистемі", - зазначають у відомстві.

При цьому у міністерстві уточнили, що наразі генерація електроенергії повністю покриває споживання, тому планові відключення не запроваджували.

Масові відключення світла

Зазначимо, сьогодні у Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці та Сумах відбулися раптові масові відключення електроенергії.

Пізніше у ДТЕК пояснили, що причиною відключень стало спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Наразі електропостачання відновлюють.